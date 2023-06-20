Подмосковье 20 июня 2023, 15:40 Подмосковный бизнес-омбудсмен помог предприятию получить разрешение на строительство склада Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог компании по производству мясной и молочной продукции начать работы по возведению склада на собственном участке. Ранее предприятию отказывали в выдаче разрешение на строительство из-за административных барьеров.

Для начала возведения складского комплекса компания провела все необходимые экологические и геодезические экспертизы, но дважды предприятию отказывали. Тогда генеральный директор фирмы обратился к бизнес-омбудсмену за решением этого вопроса.

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Изучив заявление, Уполномоченный направил обращение в Центр содействия строительству Московской области с просьбой выявить и устранить замечания, которые служили отказом для выдачи разрешения на возведение склада. После проведенных мероприятий компания получила необходимый документ и приступила к работам. На территории объекта появится более 630 новых рабочих мест.

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