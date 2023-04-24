Подмосковье 24 апреля 2023, 17:08 Подмосковный бизнес-омбудсмен помог двум предприятиям решить проблему с кадастровой стоимостью земельных участков Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Представители двух подмосковных компаний обратились к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе Владимиру Головневу. Бизнесмены подали жалобы на необоснованное повышение кадастровой стоимости земельных участков, что привело к увеличению финансовых обязательств предприятий.

Изучив обращения бизнесменов, Уполномоченный направил запросы в министерство имущественных отношений Московской области. После выявленных ведомством ошибок кадастровая стоимость участков заявителей была снижена на порядка 40% и 60% соответственно.

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За 2022 год специализированная комиссия рассмотрела более 520 похожих жалоб, 208 из которых были удовлетворены. Большинство заявлений связаны с участками сельскохозяйственного назначения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в регионе в условиях санкций.