Подмосковье 07 августа 2023, 12:47 Подмосковный бизнес-омбудсмен помог акционерному обществу заключить договор купли-продажи земли Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог акционерному обществу заключить договор купли-продажи земли. Генеральный директор АО обратился к бизнес-омбудсмену с жалобой на неисполнение муниципальной администрацией судебного решения, вступившего в законную силу.

Акционерное общество обратилось в администрацию округа для переоформления права бессрочного владения землей. АО подготовило заявление о предоставлении участка в собственность за плату без проведения торгов, однако в предоставлении услуги было отказано.

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Организация успешно оспорила отказ органа местного самоуправления в суде. Решение администрации признали незаконным и обязали местных властей направить компании проект купли-продажи земли в течение 30 дней. Несмотря на то что решение вступило в законную силу, АО вновь получило от администрации отказ.

Для принятия мер уполномоченный направил обращение в прокуратуру Московской области. После прокурорской проверки администрация и акционерное общество смогли заключить договор купли-продажи земельного участка.

Ранее о введении единых стандартов открытия бизнеса в парках сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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