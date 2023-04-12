Подмосковье 12 апреля 2023, 10:29 Подмосковный бизнес-омбудсмен получил 502 обращения с начала года Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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С начала года уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу поступило 502 обращения. Об этом он сообщил во время отчета по итогам работы за первый квартал 2023 года.

В 54,2% случаев к омбудсмену обращались юрлица, в 41,5% — индивидуальные предприниматели, 0,9% обращений составили коллективные жалобы. К рассмотрению приняли 93% заявок. Из них 29,4% были жалобами, 58% — вопросами, 8,3% — просьбами и 4,3% — предложениями.

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В 28,3% случаях речь шла о нарушениях со стороны правоохранительных органов. Нарушения в сфере земельно-имущественных отношений составили 23,9%.

«Наблюдается тенденция по снижению жалоб на административные барьеры, с начала года их доля составила всего лишь 13%, хотя по итогам 2022 года эта тематика лидировала. На четвертом месте находятся нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок — 9,4%», — уточнили в аппарате уполномоченного.

Вопросы в 28,9% случаях касались налогообложения, в 16,3% — правового регулирования бизнеса и в 15,9% — земельного законодательства. 21,7% просьб заключались в реализации земельно-имущественного законодательства, 18,9% — в получении льготного кредита или субсидии, а еще 10,8% — в реализации установленных обязательных требований.

«Большое подспорье в работе оказывают наши общественные приемные, которые на местах консультируют, сопровождают предпринимателей в решении сложных вопросов. Мои представители находятся практически во всех муниципальных образованиях региона», — подытожил Головнев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность поддержки бизнеса в регионе.

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