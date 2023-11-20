Подмосковье 20 ноября 2023, 11:30 Подмосковный бизнес-омбудсмен оценил управление кадрами на заводе специй в Щелкове Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев и президент региональной Торгово-промышленной палаты Денис Французов посетили завод специй и блюд быстрого приготовления в Щелкове. Они оценили управление трудовыми ресурсами на предприятии.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, «Русская бакалейная компания» работает в Щелкове с 2004 года. На заводе выпускают свыше 500 ингредиентов для пищевой промышленности. Это комплексные добавки и стерилизаторы, а также специи, приправы, пряности и блюда быстрого приготовления. Сейчас на предприятии трудятся около 400 человек.

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С мая компания приняла участие в нацпроекте «Производительность труда». В планах — увеличить выпуск продукции и запустить новый премиальный бренд.

«На щелковской земле мы видим положительный пример, который можно транспонировать на всю Московскую область. Одним из ключевых векторов развития экономики является производительность труда. Предприятие выбрало себе правильный вектор развития — оно оптимизирует управление трудовыми ресурсами, что способствует экономическому росту компании и региона в целом», — отметил Головнев.

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