14 июня 2023, 03:30
Подмосковный бизнес-омбудсмен отметил важность ПМЭФ-2023 для предпринимателей
Уполномоченный по правам предпринимателей в Московской области Владимир Головнев подчеркнул важность Петербургского международного экономического форума для предпринимательского сообщества. Мероприятие пройдет в этом году с 14 по 17 июня.
«Ежегодно бизнес-сообществом Московской области заключаются соглашения и договоры, которые впоследствии реализуются на территории Подмосковья и закладывают новые векторы развития всего региона», — сообщил Головнев.
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ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. Повестку форума в этом году разделили на пять тематических блоков: «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Российская экономика: от адаптации к росту», «Выстраивая технологический суверенитет», «Народосбережение и качество жизни — основной приоритет» и «Рынок труда: ответы на новые вызовы».
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.
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Бизнес
ПМЭФ-2023
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