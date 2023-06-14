Подмосковье 14 июня 2023, 03:30 Подмосковный бизнес-омбудсмен отметил важность ПМЭФ-2023 для предпринимателей Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по правам предпринимателей в Московской области Владимир Головнев подчеркнул важность Петербургского международного экономического форума для предпринимательского сообщества. Мероприятие пройдет в этом году с 14 по 17 июня.

«Ежегодно бизнес-сообществом Московской области заключаются соглашения и договоры, которые впоследствии реализуются на территории Подмосковья и закладывают новые векторы развития всего региона», — сообщил Головнев.

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ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. Повестку форума в этом году разделили на пять тематических блоков: «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Российская экономика: от адаптации к росту», «Выстраивая технологический суверенитет», «Народосбережение и качество жизни — основной приоритет» и «Рынок труда: ответы на новые вызовы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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