Подмосковье 03 мая 2023, 13:48 Подмосковный бизнес-омбудсмен назвал топ тем для обращений с начала года Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал, с какими вопросами с начала 2023 года чаще всего обращались предприниматели. В регионе работают 36 приемных бизнес-омбудсмена.

«Все поступающие обращения мы подразделяем на жалобы, вопросы, предложения и просьбы. Если проанализировать тематику жалоб, то чаще всего они касаются земельно-имущественных отношений — 23% и административных барьеров — 21%», — сообщил Головнев.

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По его словам, в начале этого года тематика вопросов касалась налогообложения — 25% таких обращений, земельного законодательства — 20%, правового регулирования бизнеса — 13% и мер поддержки — 11%.

Уполномоченный добавил, что для предпринимателей регулярно проводят обучающие вебинары, встречи и круглые столы с привлечением экспертов по актуальным темам

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в регионе в условиях санкций.

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