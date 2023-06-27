Подмосковье 27 июня 2023, 16:23 Подмосковный бизнес-омбудсмен напомнил предпринимателям о самопроверках до прихода инспекторов Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев напомнил коммерсантам о необходимости самопроверки перед приходом инспекторов. Для этого можно использовать «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности».

Бизнесмены могут проконсультироваться со специалистами программы, назначить профилактический осмотр или пройти самообследование. Это можно сделать через личный кабинет регионального портала госуслуг. Дату визита можно выбрать в цифровом календаре.

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Сервис объединил 15 учреждений и 43 вида надзора. Теперь его пользователям будет легко получать разные виды документов, например, уведомления, ходатайства, извещения и другие.

Также сотрудники ведомств постоянно проводят для предпринимателей обучающие вебинары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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