27 июня 2023, 16:23
Подмосковный бизнес-омбудсмен напомнил предпринимателям о самопроверках до прихода инспекторов
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев напомнил коммерсантам о необходимости самопроверки перед приходом инспекторов. Для этого можно использовать «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности».
Бизнесмены могут проконсультироваться со специалистами программы, назначить профилактический осмотр или пройти самообследование. Это можно сделать через личный кабинет регионального портала госуслуг. Дату визита можно выбрать в цифровом календаре.
Реклама
Сервис объединил 15 учреждений и 43 вида надзора. Теперь его пользователям будет легко получать разные виды документов, например, уведомления, ходатайства, извещения и другие.
Также сотрудники ведомств постоянно проводят для предпринимателей обучающие вебинары.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
Реклама
Реклама