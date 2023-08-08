Подмосковье 08 августа 2023, 16:14 Подмосковный бизнес-омбудсмен напомнил предпринимателям о правилах льготного кредитования Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Жители Подмосковья могут воспользоваться кредитными каникулами. За полгода по большинству обращений заявителей банки провели реструктуризации в рамках собственных программам. Это позволило решить временные проблемы максимального числа заявителей.

Согласно данным Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу жителям Подмосковья почти за полтора года провели реструктуризацию 92 тысяч кредитных договоров на общую сумму около 55 миллиардов рублей. Субъектам МСП предоставили 4,7 тысячи реструктуризаций более чем на 120 миллиардов рублей.

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«Владельцы предприятий могут получить до пяти миллионов рублей по ставке от 2% годовых. Специальная программа работает и для самозанятых — представители данной категории граждан могут получить льготный кредит в размере до 500 тысяч рублей», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проекте «Открой свой бизнес на 1-2 этажах МКД». Сервис заработал в регионе 1 августа.

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