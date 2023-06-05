Подмосковье 05 июня 2023, 17:08 Подмосковный бизнес-омбудсмен напомнил о последствиях нарушений в начислении зарплат Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнев напомнил работодателям о последствия невыплаты зарплаты. Согласно статье 22-й Трудового кодекса РФ он обязан выплачивать ее в полном размере и в установленные сроки.

«Даже небольшая задержка зарплаты чревата последствиями для компании и ее руководителя. Особенно если денежные средства у работодателя есть, но вместо выплат персоналу он направляет их на расчеты с контрагентами, оплату счетов и прочие статьи расходов», — заявил Головнев.

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Работодатель может нарушить сроки выплаты не только зарплаты, но и оплату отпуска, при увольнении и других.

«Размер процентов составит 1/150 ключевой ставки Центрального банка России за каждый день просрочки из фактически не выплаченных в срок сумм», — уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Сначала компании вынесут предупреждение. Однако при повторном нарушении последуют штрафы. Должностное лицо заплатит от 10 до 20 тысяч рублей, индивидуального предпринимателя — от одной до пяти тысяч рублей, а юридическое лицо — от 30 до 50 тысяч рублей.

Если после первого страша права работника снова нарушили, то санкции вырастут. Например, должностному лицу придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей или прекратить работу на срок от года до трех лет, индивидуальному предпринимателю — от 10 до 30 тысяч, а юридическому лицу — от 50 до 100 тысяч рублей.

Если работник частично не получает зарплату более трех месяцев или полную более двух месяцев, то работодателя могут привлечь к уголовной ответственности. При массовой невыплате прокуратура придет на предприятие с внеплановой проверкой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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