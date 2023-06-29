Подмосковье 29 июня 2023, 04:23 Подмосковный бизнес-омбудсмен Головнев помог решить проблемы предпринимателей 7 округов Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и первый зампрокурора региона Андрей Ганцев провели прием коммерсантов в Котельниках. К ним приехали бизнесмены из Мытищ, Талдома, Бронниц, Наро-Фоминска, Серпухова, Балашихи и Ленинского округа.

«На такие приемы выносятся самые сложные случаи, произошедшие с бизнесменами. На протяжении всей работы института Уполномоченного жалобы на правоохранительные органы входят в топ наиболее распространенных. Не стал исключением и прием в Котельниках», — рассказал Головнев.

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Коммерсанты жаловались на немотивированные отказы правоохранителей в возбуждении уголовных дел, их бездействие, на органы местного самоуправления.

Например, в сентябре 2021 года в нежилом здании, которое находилось на земле компании заявителя, произошел пожар. Возгорание причинило ущерб организации. Правоохранители возбудили уголовное дело, однако расследование по нему не велось. Головнев и Ганцев разобраться в ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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