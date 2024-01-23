Подмосковье 23 января 2024, 13:26 Подмосковный бизнес-омбудсмен Головнев напомнил предпринимателям о подготовке к визитам инспекторов Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Более 100 тысяч предпринимателей ограждены от необоснованного вмешательства контролеров в плановом порядке. Так, в 2024 году количество проверок и иных мероприятий по контролю не превысит 50 тысяч.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев напомнил представителям бизнеса о существующих инструментах самообследования. По его словам, инспекции планируются только в отношении опасных объектов, информацию о которых можно найти в Едином реестре видов контроля

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«Команда правительства Московской области делает все, чтобы вести бизнес в регионе было комфортнее. С мая 2022 года на портале РПГУ для удобства предпринимателей работает цифровой сервис, позволяющий облегчить процессуальную коммуникацию между бизнесом и контрольно-надзорными органами и сократить сроки их взаимодействия», — подчеркнул Головнев.

Предприниматели сами могут выбрать удобную дату и время проведения профилактического мероприятия. Кроме того, в личном кабинете на портале госуслуг предпринимателям доступны 35 форм документов для бизнеса и контрольно-надзорных органов: уведомления, ходатайства, извещения, акты, предписания и протоколы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он подчеркнул, что в условиях санкционного давления эта тема стала особенно важной.

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