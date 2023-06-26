Подмосковье 26 июня 2023, 17:53 Подмосковный безлактозный йогурт признали лучшим на международной молочной неделе Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Термостатный безлактозный йогурт без добавок жирностью 2,5% агропромышленного холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» из Московской области получил золотую медаль на международной молочной неделе с 19 по 23 июня в Угличе. Мероприятие проводил Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия.

«На конкурс было представлено 136 образцов молочной продукции от 38 предприятий из 20 регионов России и Республики Беларусь, а оценку качества проводили аттестованные независимые эксперты-дегустаторы», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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В регионе это первый холдинг, который начал производить безлактозные продукты. Компания учла потребности людей с непереносимостью лактозы и начала добавлять в молоко фермент, который расщепляет лактозу на глюкозу и галактозу. Глюкоза делает продукцию более сладкой, при этом сохраняются все полезные витамины и белки.

На данный момент на предприятии производят безлактозные молоко, сливки и йогурты.

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