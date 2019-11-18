Подмосковный автопарк скорой помощи пополнился на 76 машин

Еще 76 автомобилей передали подстанциям скорой медицинской помощи Подмосковья. Ключи от машин вручили сегодня на парковке регионального Дома правительства.

Автомобили передали в города заранее, а сегодня водители прибыли на официальную церемонию. Ключи им вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил медицинских работников за самоотверженную службу, вовлеченность и профессионализм.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый из вас занимается благородным трудом. Мы в день получаем 6-6,5 тысячи вызовов скорой помощи Московской области, две тысячи из них — это экстренные, когда человек стоит между жизнью и смертью, оказался в критической ситуации. Во многом от своевременного прибытия зависит, сможем ли мы оказать эту, чрезвычайно важную помощь», — сказал губернатор.

В Московской области парк автомобилей скорой помощи обновлен почти полностью. «Сегодня, по сути, уже финальная часть — мы вручаем 76 новых автомобилей для того, чтобы полностью обновить и полностью оснастить всем необходимым нашу службу скорой помощи», — отметил Андрей Воробьев.

Мы вручаем 76 новых автомобилей для того, чтобы полностью обновить и полностью оснастить всем необходимым нашу службу скорой помощи Андрей Воробьев губернатор Московской области

Также он добавил, что в регионе заработало приложение, с помощью которого можно отследить движение автомобиля скорой помощи.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом году мы включили приложение, по которому житель может после вызова скорой, неотложной помощи следить, когда прибывает машина. Это позволило нам заметно снизить количество жалоб, которые мы получали ежедневно. Если три месяца назад порядка 50 жалоб мы фиксировали каждый день, то сегодня эта цифра уменьшилась в два раза», — сказал глава региона.

Автомобили оснащены необходимым современным медицинским оборудованием.

«В этом году по программе „Здравоохранение Подмосковья“ мы получаем 76 автомобилей скорой медицинской помощи, из них 69 класса В и семь реанимобилей класса С, которые практически на днях должны выйти для оказания скорой медицинской помощи населению и лицам, пребывающим на территории Московской области», — отметил главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

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Автомобили распределили по всей территории Московской области. Олег Какурин подчеркнул, что в первую очередь, машины направили в остронуждающиеся городские округа — Одинцово, Видное, Домодедово и другие.

Губернатор вручал ключи прямо коробками, на которых был приклеен стикер с названием города, куда уходят автомобили. Также Андрей Воробьев осмотрел машины и забрался внутрь реанимобиля.