Подмосковье 24 мая 2023, 18:36 Подмосковный арбитраж отклонил апелляцию победителя торгов на решение Мособлконтроля по отмене результата аукциона

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Победитель торгов по закупке на поставку и установку стационарного арочного металлодетектора не согласился с решением Мособлконтроля об отмене результатов подведения итогов аукциона. Компания обжаловала его в суде, однако инстанция встала на сторону ведомства.

«Арбитражный суд Московской области по результатам судебного разбирательства отказал победителю в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Мособлконтроля», — уточнили в Мособлконтроле.

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Победитель подал апелляционную жалобу. В удовлетворении апелляционной жалобы победителю торгов также отказали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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