21 декабря 2022, 18:19
Подмосковный ансамбль «Жемчужина» занял второе место на конкурсе «Талантливая Россия»
Ансамбль танца «Жемчужина» из Московской области завоевал второе место на всероссийском конкурсе «Талантливая Россия». Об этом рассказали в пресс-службе Центра творческих и социально-культурных инициатив.
Всего в отборочном туре конкурса участвовали более 1500 исполнителей, по его итогам жюри отобрало всего 30 кандидатов, прошедших во второй тур.
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Коллектив стал лауреатом конкурса по итогам онлайн-голосования на сайте проекта.
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Всероссийский конкурс «Талантливая Россия» проводят в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование» при поддержке Минпросвещения РФ.
В пресс-службе отметили, что главной задачей конкурса является выявление лучших коллективов, представляющих традиционные культуры народов России, а также сохранение культурных ценностей и традиций народностей страны.
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