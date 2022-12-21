Подмосковье 21 декабря 2022, 18:19 Подмосковный ансамбль «Жемчужина» занял второе место на конкурсе «Талантливая Россия» YouTube

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Ансамбль танца «Жемчужина» из Московской области завоевал второе место на всероссийском конкурсе «Талантливая Россия». Об этом рассказали в пресс-службе Центра творческих и социально-культурных инициатив.

Всего в отборочном туре конкурса участвовали более 1500 исполнителей, по его итогам жюри отобрало всего 30 кандидатов, прошедших во второй тур.

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Коллектив стал лауреатом конкурса по итогам онлайн-голосования на сайте проекта.

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Всероссийский конкурс «Талантливая Россия» проводят в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование» при поддержке Минпросвещения РФ.

В пресс-службе отметили, что главной задачей конкурса является выявление лучших коллективов, представляющих традиционные культуры народов России, а также сохранение культурных ценностей и традиций народностей страны.

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