Подмосковье 24 мая 2023, 14:37 Подмосковный ансамбль стал одним из лучших на Российской детской фольклорной Ассамблее Министерство культуры и туризма Московской области

Читать 360tv в

Образцовый детский коллектив Московской области ансамбль «Колокольцы» из Подольска стал лауреатом Российской детской фольклорной Ассамблеи. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В соревновании поучаствовали 260 человек. Это юные хранители и исследователи народных традиций, воспитанники детских и юношеских фольклорно-этнографических коллективов, эксперты и преподаватели из 12 регионов страны. Награждение состоялось на сцене Рязанской государственной филармонии.

Реклама

В Рязани прошли концерты, творческие встречи, мастер-классы, экскурсии, где участники представили представили устный, музыкальный, песенный, танцевальный фольклор своих регионов, фрагменты народных праздников, обрядов, игр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе пройдут сотни мероприятий в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».