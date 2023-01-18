Подмосковье 18 января 2023, 20:40 Подмосковный агрохолдинг увеличил производство готовых блюд до 83,7 тысячи тонн в 2022 году Викимедиа

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Агропромышленный холдинг «Мираторг» увеличил объем производства полуфабрикатов и готовых блюд в 2022 году. Он составил 83,7 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Подмосковья.

«В регионе увеличиваются объемы производства пищевой продукции — проводится модернизация предприятий, внедряются новейшие технологии и новые линейки продуктов. „Мираторг“ — один из крупнейших производителей пищевой продукции региона», — сказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Готовую еду производят на четырех заводах компании. Главная «фабрика-кухня» по изготовлению полуфабрикатов и готовой продукции работает в Домодедове. Здесь выпускают супы, вторые блюда, салаты и выпечку — всего более 500 наименований.

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На производстве строго соблюдают стандарты гигиены и санитарной безопасности. Также производство максимально автоматизировано — это позволяет сокращать контакт человека с сырьем и получать длительные сроки годности без консервантов.

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