Подмосковье 10 августа 2023, 14:30 Подмосковный агрохолдинг «Дмитровские овощи» обновил программу по льготному жилью для сотрудников Unsplash

Читать 360tv в

Сотрудники компании «Дмитровские овощи», в которую входит агрофирма «Бунятино» смогут получить квартиры на новых условиях. Теперь для этого нужно непрерывно работать на предприятии от одного до пяти лет, а максимальная стоимость недвижимости не должна превышать восемь миллионов рублей.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, такая поддержка имеет большое значение для стимулирования и привлечения кадров.

Реклама

«Для дополнительной мотивации работников в агрохолдинге обновлена программа по приобретению жилья на льготных условиях. Для сотрудников это отличная возможность иметь стабильную работу, доход и получить жилье, которое через 10 лет работы в агрохолдинге можно перевести в собственность. На реализацию проекта предприятие выделяет 40 миллионов рублей ежегодно», — сказал он.

Квартиру или дом можно приобрести на первичном или вторичном рынке. Его отдаленность от места работы не должна превышать 30 километров.

По программе компания приобретает выбранное сотрудником жилье и передает его работнику по договору аренды. Половину суммы оплачивает компания, а оставшуюся работник — в качестве ежемесячного платежа в течение 10 лет. После этого недвижимость переходит в собственность сотрудника.

Чтобы стать участником программы, нужно отработать на предприятии не менее пяти лет, быть молодым специалистом и выпускником профильного учебного заведения по профилям агрономия, переработка овощей и технических специальностей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».