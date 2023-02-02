Подмосковье 02 февраля 2023, 17:10 Подмосковный агрохаб увеличит экспорт продуктов питания в Китай и другие страны Азии Публичное достояние

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В 2023 году подмосковный агрохаб «Селятино» отправит на экспорт порядка 216 тысяч тонн продукции. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

«В 2023 году предприятие планирует отправить на экспорт восемь тысяч контейнеров, что составляет 216 тысяч тонн продукции на сумму около 432 миллионов долларов США», — сказал Георгий Филимонов.

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Помимо этого, планируется построить третью очередь агрохаба — это позволит увеличить мощности перевалки в два раза и запустить агроэкспрессы по технологии обратной загрузки в Китай, Южную Корею, Вьетнам, Монголию, Узбекистан, Пакистан, Иран и Ирак.

Зампред отметил, что «Селятино» — ключевой проект по развитию экспортной инфраструктуры Подмосковья. Он помогает значительно увеличить экспортные поставки российской сельскохозяйственной продукции в Китай и другие страны Азии.

В пресс-службе Минсельхоза напомнили, что в 2022 году через «Селятино» было экспортировано почти шесть тысяч контейнеров с продовольствием в 155,8 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что в конце 2022 года губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Регион является лидером в России по производству сыров, кондитерских изделий, макарон, мороженого, мясных консервов и не только.

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