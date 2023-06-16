Подмосковье 16 июня 2023, 13:09 Подмосковный агрохаб «Селятино» станет крупнейшим российско-китайским сухим портом

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Соглашение о сотрудничестве по проекту агрохаба «Селятино» заключили на Петербургском международном экономическом форуме. Договор подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов и председатель совета директоров АО «Славтранс — Сервис» Андрей Голландцев.

«Сейчас идет этап предпроектных работ по строительству третьей очереди агрохаба „Селятино“ в Наро-Фоминске. Хаб уже стал опорным пунктом развития экспорта нашей продукции в страны Азии, а в будущем станет крупнейшим в стране российско-китайским сухим портом», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Реализация третьей очереди проекта, которая подразумевает создание мультитоварного склада на 150 тысяч мест, обеспечит 60 тысяч тонн единовременного хранения продукции. Инвестор планирует вложить в строительство еще около 10 миллиардов рублей и завершить работы к 2025 году.

Сейчас в «Селятино» уже построены современные склады с разной температурой хранения и новая контейнерная площадка. В этом году в агрохабе впервые в России открыли фитосанитарную лабораторию для проверки продовольственных грузов.

В 2022 году через «Селятино» поставили более 150 тысяч тонн продукции на сумму в 311,7 миллиона долларов. в 2023 году плановый экспорт продукции составляет уже 432 миллиона долларов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуются.