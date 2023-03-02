Подмосковье 02 марта 2023, 16:27 Подмосковный агрохаб «Селятино» расширит географию экспорта в 2023 году

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Первую партию товаров из Подмосковья отправили на экспорт по новому маршруту. Компания «РЖД Логистика» организовала поставку железнодорожным составом с подмосковной станции Селятино.

В составе контейнера отправили в том числе средства по уходу за полостью рта, кровельную черепицу и деревянную мебель, произведенную в Подмосковье.

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Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что подмосковный агрохаб «Селятино» уже зарекомендовал себя как опорный терминал для развития экспорта из Московской области. В этом году пункт планирует отправить за рубеж более 200 тысяч тонн продукции. Будет расширена и география поставок.

«РЖД Логистика» уже несколько лет сотрудничает с «Селятино» в рамках развития торговли с Китаем. Перспективность нового маршрута не вызывает сомнений у руководства логистической компании.

В начале года губернатор Андрей Воробьев рассказал о решении логистических проблем бизнеса в новых для экономики условиях.

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