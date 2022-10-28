Подмосковный «Агрохаб „Селятино“» экспортировал 2,5 млн тонн продукции с начала года | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 03:51 Подмосковный «Агрохаб „Селятино“» экспортировал 2,5 млн тонн продукции с начала года АО «Агрохаб „Селятино“» с начала 2022 года экспортировала 2,5 миллиона тонн продукции Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Подмосковная компания АО «Агрохаб „Селятино“» с начала 2022 года экспортировала 2,5 миллиона тонн продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов отметил, что главным импортером продукции подмосковного агропромышленного комплекса является Китайская Народная Республика.

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«АО „Агрохаб ‚Селятино‘“ на сегодняшний день стала ключевым центром развития региональной экспортной инфраструктуры», — добавил глава ведомства.

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Так, около двух миллионов тонн товаров в Китай отправили железной дорогой, еще 500 тысяч тонн — с помощью автомобильного транспорта

Также товары доставляют за 30 дней через порты Дальнего Востока. Морской маршрут через Санкт-Петербург и Новороссийск занимает 55-60 дней.

Председатель совета директоров и совладельца АО «Славтранс-сервис» и АО «Агрохаб „Селятино“» Андрей Голландцев сообщил, что по железной дороге в центральный Китай поставляются кондитерские изделия, пиломатериалы и нефтехимическую продукцию.

Теперь поездами планируется поставлять мясо, птицу и молочную продукцию. Пока их экспортируют через порты Дальнего Востока с доставкой из Селятино во Владивосток по железной дороге.

«Агрохаб» тесно работает с правительством Московской области и получает поддержку в виде субсидий. В планах компании увеличить мощности перевалки в два раза. Новые агроэкспрессы отправят в Китай, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Турцию, Иран, Вьетнам и Корею.

Ранее глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева сообщила, что в сентябре шесть компаний из Подмосковья заключили экспортные контракты. Их сумма превысила 800 тысяч долларов.