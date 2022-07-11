Подмосковных журналистов пригласили на конкурс «Семья и будущее России»

Журналисты Подмосковья вновь смогут принять участие в конкурсе Фонда Андрея Первозванного и факультета журналистики МГУ «Семья и будущее России». В прошлом году от Московской области было подано три заявки.

Конкурс проводится по программе «Святость материнства» при поддержке Минцифры РФ. Его цель — поощрить журналистов, освещающих темы семьи, материнства и детства. В 2021 году в финал вышли 193 участника из 60 регионов. Трое из них — работники СМИ Подмосковья.

Журналистов региона вновь приглашают принять участие. Заявки будут принимать до 25 июля. Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте Фонда.