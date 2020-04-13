Подмосковных женщин объединил проект «Нежный бизнес». Присоединились уже 36 городов

Свыше 1300 участниц из 36 городов уже присоединились к новому общественному движению «Нежный бизнес» в Подмосковье. Проект призван объединить всех женщин, заинтересованных в открытии своего дела.

Такое бизнес-сообщество создали по инициативе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. А присоединиться к проекту могут женщины из различных сфер предпринимательства.

Среди направлений, например, дополнительное образование, производство одежды, ресторанный и туристический бизнес, индустрия красоты, интернет-продвижение и другие области.

Подмосковье поддержало проект. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Мы помогаем в подборе земельных участков и помещений для бизнеса, субсидировании, подключении к инженерным сетям, а также в организации мероприятий, в рамках которых женское сообщество проводит выставки или лекции Наталья Егорова.

Участницы движения уже запустили свой канал на YouTube. Запланирована серия выпусков о том, как можно перестроить бизнес в период пандемии, чтобы он продолжал развиваться. Почта для связи с менеджером канала: wfmisha2@gmail.com.

Первым источником, откуда предприниматели могут узнать о мерах поддержки, остается горячая линия 0150.