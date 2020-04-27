«Такого числа вызовов мы никогда не видели». Подмосковных врачей скорой поблагодарили за колоссальный труд

Губернатор региона Андрей Воробьев пообщался с медиками в Одинцовском округе. Там на страже здоровья жителей, которых около 650 тысяч, находится 28 бригад скорой помощи. Во время пандемии количество вызовов выросло в разы.

Сотрудники Одинцовской станции СМП рассказали, что каждый день совершают в среднем десять выездов за 12-часовую смену. Губернатор поблагодарил их за непростой труд и поздравил в преддверии Дня работников скорой медицинской помощи. Но эти слова адресованы всем врачам региона.

Спасибо вам за работу, у нас в скорой помощи 800 врачей работают, 3500 фельдшеров с правом лечения. Хотел бы вас поддержать. Понятно, что непросто, понятно, что опаздываем. Но эпидемия есть эпидемия. Такого количества вызовов мы никогда не видели с точки зрения госпитализации. Мои слова благодарности, признания вам. Держитесь и берегите себя Андрей Воробьев.

Губернатор отметил: в период пандемии значительно сложнее стала и маршрутизация. Например, если в Одинцовском округе не осталось свободных койко-мест, то пациентов необходимо доставить в Красногорск или Мытищи. По словам водителей скорой помощи, в среднем получается 600-800 километров, в то время как раньше — по 100-150.

«Нагрузка сейчас пошла большая. Количество вызовов у нас увеличилось. Где-то приблизительно 150-160. Также передаем вызовы неотложке, которая обслуживает Одинцовский [округ]», — сказала диспетчер по приему вызовов Одинцовской станции МСП Татьяна Морозова.

В первую очередь принимают людей в тяжелом состоянии. Их госпитализируют в стационары. Из-за больших расстояний и длительных переездов привычными стали переработки.

«В условиях эпидемии, конечно, мы обслуживаем больных коронавирусом. В основном это тяжелые больные, с дыхательной недостаточностью, требующие госпитализации в реанимационные отделения, которые нуждаются в постоянной оксигенотерапии», — уточнила врач бригады реанимации Одинцовской подстанции СМП Светлана Аршанкина.

Поддержка Подмосковья

Московская областная станция скорой медицинской помощи — одна из крупнейших в России. Ежедневно на выезды отправляется около тысячи бригад. Для подмосковных больниц подготовили еще свыше 200 новых автомобилей неотложной помощи.

В области действуют федеральные и региональные выплаты врачам, принимающим пациентов с коронавирусом. Для этого Подмосковье выделило 2,2 миллиарда рублей. По словам губернатора, рассчитывать на прибавку к зарплате смогут все сотрудники: врачи, медсестры, санитары, фельдшеры, водители скорой, повара, администраторы и другие.

Также врачей поддерживают по программе «Социальная ипотека». Это существенное подспорье при покупке квартиры. Участники программы оплатят только проценты, в то время как правительство погасит тело кредита. Ежемесячно в течение 10 лет работникам будут выплачивать компенсацию суммы основного долга.