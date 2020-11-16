Подмосковных врачей попросили не назначать лишний раз антибиотики

В Московской области врачи будут внимательно следить за назначением антибиотиков. В регионе также проконтролируют, чтобы в аптеках хватало лекарств, а старшему поколению уделяли должное внимание.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами областного правительства подчеркнул, что вопрос принятия антибиотиков без решения врача обсуждался на прошлой неделе.

«Это критически важная тема. Прошу наш Минздрав, наших главных врачей очень внимательно следить за протоколами, которые включают в себя антибиотики только на определенных стадиях», — обратился к собравшимся глава региона.

Воробьев добавил, что власти разберутся с ситуацией, которая касается наличия медицинских препаратах в 300 с небольшим аптеках Подмосковья. Внимание обратят и на коммерческие аптеки.

«Мы должны своевременно обращать внимание, чтобы эти лекарства довозили», — сказал глава Московской области.

Большая работа в Подмосковье ведется в социальной сфере. В день ее сотрудники делают около 50 тысяч звонков, чтобы проявить заботу и поддержать старшее поколение.

«После очередных ограничений мы получили заметное количество жалоб. И я прошу наши социальные подразделения обращать внимания на каждую просьбу. Разъяснять и помогать там, где этого требует ситуация», — подчеркнул губернатор.