Подмосковных врачей наградили за борьбу с COVID-19

Подмосковным медикам вручили федеральные награды за борьбу с коронавирусом. Они получили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», а также орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Подмосковные врачи, фельдшеры и водители скорой медицинской помощи получили награды за свой непростой труд. Среди наград почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

Наградами отметили сотрудников Домодедовской центральной городской больницы, Видновской районной клинической больницы и Московской областной станции скорой медицинской помощи.

«Сегодня невозможно переоценить значение медицины. На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции вылечены почти 142 тысячи человек. За каждой из этих спасенных жизней стоит нелегкий труд медицинского работника: врача, фельдшера, санитара, водителя. Хочу выразить благодарность за ваш профессионализм и самоотверженность», — поздравила медиков заместитель министра здравоохранения Подмосковья Нина Свешникова.

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов и заведующая инфекционным отделением Домодедовской ЦГБ Ирина Шилкина получили почетное звание «Заслуженный врач РФ». Его присваивают высокопрофессиональным врачам за заслуги в охране здоровья населения, организации и оказании лечебно-профилактической помощи с использованием современных достижений медицинской науки и техники. Условием получения награды является 15-летний стаж работы.