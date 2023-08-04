Подмосковье 04 августа 2023, 16:00 Подмосковных воспитателей пригласили на всероссийский форум «Ориентиры детства 4.0» Пресс-служба министерства образования Московской области

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Всероссийский форум работников детских садов «Ориентиры детства 4.0» пройдет 24 августа. Это одно из самых ярких и значимых мероприятий в области дошкольного образования, отметили в Министерстве образования Московской области.

Участники форума узнают о последних изменениях и глобальных тенденциях в развитии дошкольного образования. Особое внимание уделят переходу на федеральную образовательную программу и новейшим исследованиям в области педагогики и психологии.

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На мероприятии будет работать выставка «Современное дошкольное образование», где производители смогут представить продукцию для детских садов и провести мастер-классы.

Участие в форуме бесплатное, но потребуется предварительная регистрация на официальном сайте forum-do.ru.

Все работники дошкольного образования получат бумажный сертификат об участии в форуме «Ориентиры детства 4.0».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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