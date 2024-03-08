Подмосковье 08 марта 2024, 13:23 Подмосковных волонтеров наградили за работу на Всемирном фестивале молодежи в Сочи Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Читать 360tv в

Волонтеры Подмосковья получили благодарственные письма за работу на Всемирном фестивале молодежи, который прошел в Сочи. Добровольческий корпус Московской области представил 91 активист.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, дирекция фестиваля серьезно подошла к отбору волонтеров, которые прошли тестирование, интервью и обучение.

Реклама

«На протяжении всего мероприятия они помогали журналистам, гостям с аккредитацией, подсказывали по вопросам питания, логистики и транспорта. Наши волонтеры справились со всеми трудностями и помогли сделать фестиваль незабываемым», — пояснила Швелидзе.

Напомним, что Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта. Участники посетят 30 регионов России. В Подмосковье приедут гости 32 стран: Габона, Демократической Республики Конго, Алжира, Аргентины, Армении, Бразилии, Египта и других.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».