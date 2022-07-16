Подмосковных волонтеров наградили на всероссийском форуме в Мурманске

Третий Всероссийский форум «Умный город: Новые вызовы» проходит в Мурманске. В нем принимают участие более 200 представителей администрации президента РФ, Совета Федерации, Государственной думы, органов местного самоуправления и бизнеса. На форуме обсуждают цифровые решения для отраслей народного хозяйства и обмениваются практическим опытом.

В рамках форума провели награждение лучших волонтеров, принимавших участие в проведении II Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Оно проходило на единой федеральной платформе.

Четыре добровольца из Подмосковья Егор Балев из Наро-Фоминска, Анастасия Конищева из Красногорска, Ирина Паршина и Олег Балаев из Можайска получили награды.

Источник фото: телеканал «360»

«Это важный федеральный проект, жители выбирают сами, где быть благоустройству в первую очередь, — общественные пространства ли это, скверы, набережные, улицы или парки. Чтобы о такой возможности знало как можно больше людей, к голосованию подключилось 1800 волонтеров Подмосковья, которые прошли предварительно специальное обучение. Полтора месяца ребята ежедневно работали на информационных точках, подробно рассказывали жителям о проекте, представленных локациях, показывали, как правильно сделать выбор через сайт или приложение. Хочу сказать спасибо каждому из волонтеров, безусловно, все молодцы! И очень приятно, что вклад наших ребят-добровольцев не остался незамеченным», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Голосование по всей стране проходило с 15 апреля по 15 мая. Жители выбирали территории, которые благоустроят в 2023 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В Подмосковье на выбор было представлено 269 территорий в 56 городских округах.

На форуме прошло также награждение муниципальных образований, вошедших в топ-10 рейтинга IQ-городов по итогам 2021 года. В десятку лучших городов в различных категориях по численности населения вошли Химки, Реутов, Королев, Орехово-Зуево, Одинцово, Раменское, Жуковский, Красногорск, Наро-Фоминск.

Кроме того, в Мурманске провели награждение победителей Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик — 2021 в номинации «Умный город». Жуковский получил кубок за четвертое место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений („Умный город“)» за реализацию проекта «Электронный муниципалитет».