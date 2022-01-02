Подмосковных водителей проверят на трезвость в новогодние праздники

В Московской области в праздничные дни усилили контроль за соблюдением безопасности на дорогах. Сотрудники ГИБДД проведут профилактические рейды по проверке водителей на трезвость. Об этом сообщили в подмосковном управлении МВД, передало РИАМО.

Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать для проверки все машины. Если у водителя не обнаружат признаков опьянения, ему вручат тематическую памятку по ПДД.

В полиции напомнили, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии чревато административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года.

Жителей Подмосковья, если они заметят нетрезвого водителя за рулем, попросили сообщить об этом по телефону доверия Министерства внутренних дел: 8 (495) 692-70-66.

Ранее Минтранс Подмосковья запустил Telegram-бот для помощи с получением разрешения на работу в такси. Бот перенаправит соискателя на портал госуслуг, где можно оформить заявку. Срок получения разрешения составляет пять рабочих дней, оно выдается бесплатно сроком на пять лет.