Подмосковных водителей призвали не садиться за руль. Это поможет службам быстрее расчистить дороги

Власти Подмосковья призвали водителей не пользоваться сегодня личным транспортом. Сейчас дорожные службы активно расчищают дороги. Но последствия снегопада очень серьезные.

«Мы призываем всех автомобилистов воздержаться сегодня от поездок на авто. Если нет крайней необходимости, то останьтесь, пожалуйста, дома. Это поможет нашей технике быстрее доехать до вас и провести уборку», — сказали в министерстве транспорта Московской области.

По данным ведомства, дорожная ситуация затруднена в Котельниках — на Новоегорьевском шоссе, в Дзержинском основные заторы на Дзержинском шоссе. Там на МКАД застряли фуры.

Кроме того, сложная ситуация на Симферопольском и Варшавском шоссе. Большегрузы перегородили полосы для движения, пытаясь заехать на путепровод и МКАД.

В пресс-службе отметили, что к ситуации нужно отнестись с пониманием. Если снегоуборочной техники нет в конкретном дворе, это значит, что она убирает другие места и скоро приедет, чтобы убрать новую дорогу.

«Просим вас отнестись с пониманием — дорожные и коммунальные службы делают все возможное для скорейшего устранения последствий снегопада, но так как осадки не прекращаются, это займет больше времени», — попросили в минтрансе.

На уборку дорог и дворов Подмосковья выведено максимальное число ресурсов — шесть тысяч единиц спецтехники и 21 тысяча рабочих и дворников. По предварительным данным, местами в области сугробы достигли 60 сантиметров. Рекордный снегопад начался вечером в пятницу. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся до воскресенья.