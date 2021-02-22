Подмосковных водителей призвали не садиться за руль 22–23 февраля из-за морозов

В праздничные дни в Московской области ожидаются морозы. В связи с этим в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона посоветовали водителям не садиться за руль, а провести эти дни в тепле.

«Пожалуйста, будьте аккуратны на дорогах, не превышайте скорость. Лучше, конечно, эти дни провести дома — в тепле», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Московской области.

В ведомстве отметили, что 22 февраля днем температура опустится до −11 градусов, ночью ожидается до −21 градуса. В эти два дня будет переменная облачность и небольшой снег. Скорость ветра будет достигать пяти-восьми метров в секунду.

Самый сильный мороз в области ожидается 23 февраля. Температура будет ниже нормы на 13–15 градусов. Столбики термометра опустятся до −25…−27 градусов.

В столице синоптики пообещали резкие скачки атмосферного давления. Врач-кардиолог Юрий Конев посоветовал в такие дни избегать нагрузок, гулять на свежем воздухе, больше спать и не употреблять кофе.