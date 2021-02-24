Подмосковных водителей призвали к внимательности из-за гололедицы 24 февраля

Подмосковных жителей предупредили о гололедице 24 февраля, а температура воздуха будет варьироваться от −12 до −17 градусов. При этом в течение дня пройдет снег, но он будет небольшим.

Об этом рассказали в Telegram-канале областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Водителей призвали к внимательности. Пожалуйста, будьте внимательными на дорогах. Не спешите и соблюдайте ПДД! Минтранс Подмосковья. В ведомстве добавили, что в ближайшие дни появится плюсовая температура. Синоптики прогнозируют слабую оттепель, которая начнется в последние выходные февраля. «Но март все равно встретит морозами», — сказали в Минтрансе Подмосковья. Сейчас дорожные и коммунальные службы региона продолжают расчищать проезжую часть и общественные места для комфорта жителей.