24 февраля 2021, 10:54
Подмосковных водителей призвали к внимательности из-за гололедицы 24 февраля
Подмосковных жителей предупредили о гололедице 24 февраля, а температура воздуха будет варьироваться от −12 до −17 градусов. При этом в течение дня пройдет снег, но он будет небольшим.
Об этом рассказали в Telegram-канале областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Водителей призвали к внимательности.
Пожалуйста, будьте внимательными на дорогах. Не спешите и соблюдайте ПДД!
Минтранс Подмосковья.
В ведомстве добавили, что в ближайшие дни появится плюсовая температура. Синоптики прогнозируют слабую оттепель, которая начнется в последние выходные февраля.
«Но март все равно встретит морозами», — сказали в Минтрансе Подмосковья.
Сейчас дорожные и коммунальные службы региона продолжают расчищать проезжую часть и общественные места для комфорта жителей.