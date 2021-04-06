Подмосковных водителей призвали к внимательности: в область придет непогода

В Московской области вечером, 6 апреля, ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и небольшой дождь на западе области. Ночью, 7 апреля, скорость ветра будет достигать 11 метров в секунду. Из-за непогоды Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона призвало водителей быть внимательными на дорогах.

Утром, 7 апреля, местами по области ожидается умеренный дождь. Видимость может снизиться, а также дорожное покрытие может стать скользким.

Всех участников дорожного движения призвали быть внимательными. Следует соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров, держать дистанцию и быть аккуратными при движении в черте населенных пунктов.

Автолюбителей предупредили, что не стоит парковать машину под деревьями и шаткими конструкциями.