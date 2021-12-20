Подмосковных водителей призвали к осторожности из-за метели и сильного ветра 20 декабря

Более 3,4 тысячи машин задействовали в уборке снега на дорогах Подмосковья ночью. Службы работают в усиленном режиме. Водителей предупредили о метели и порывах ветра до 17 метров в секунду.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что сейчас расчистка дорог продолжается. Привлекли более 1,5 тысячи машин.

Оперштаб круглосуточно мониторит погодные условия, чтобы обеспечить безопасный проезд и комфортные подходы Алексей Гержик.

В понедельник, 20 декабря, в Московской области продолжает идти снег. Жителей призвали быть особенно осторожными из-за метели, сильного ветра и гололедицы.

Днем температура будет варьироваться от -7 до -5 градусов, а ночью ожидается до -21. В Минтрансе Подмосковья отметили, что по региону действует экстренное предупреждение из-за гололедицы.

Ранее стало известно, что волна аномального холода накроет европейскую часть России.