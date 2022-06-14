Подмосковных водителей предупредили о ливне и грозах во вторник

Во вторник, 14 июня, по территории Подмосковья пройдет самый активный атмосферный фронт. Несмотря на то, что днем будет достаточно тепло — до 28 градусов, к вечеру температура понизится и начнется сильный дождь, местами прогнозируются грозы. Водителей призывают соблюдать максимальную осторожность на дорогах.

Как сообщают синоптики, отдельные порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Кратковременные дожди продлятся до конца недели.

«В связи с неустойчивой погодой мы призываем и автомобилистов, и пешеходов быть предельно внимательными на дорожной сети. Неукоснительно соблюдайте правила, будьте аккуратны в пешеходных зонах — на переходах, во дворах и парковках. Не бойтесь снижать скорость», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Водителям отдельно напомнили, что если скорость транспортного средства будет очень высокой, то может начаться аквапланирование. Это ситуация, когда колеса начинают терять сцепление с дорогой и «всплывают». При таком ливне нужно обязательно соблюдать дистанцию и не делать резких маневров.

Соблюдать осторожность призывают и пешеходов. Переходить улицы нужно только на переходах, в темное время суток крайне желательно иметь на себе световозвращатели. Кроме того, отдельное внимание нужно уделить безопасности детей. С ними следует еще раз поговорить обо всех правилах дорожного движения, а при перевозке обязательно использовать детское кресло.