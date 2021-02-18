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    18 февраля 2021, 21:03

    Подмосковных водителей попросили отказаться от поездок в выходные из-за непогоды

    Анастасия Максимовских

    В Подмосковье в выходные дни может вырасти число ДТП, поэтому водителей попросили по максимуму воздержаться от поездок. Об этом сообщил заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Игорь Серебренников.

    Подмосковных водителей попросили отказаться от поездок в выходные из-за непогоды

    В Московской области в выходные ожидается снегопад, сильный мороз и гололедица.

    «Грядущие праздничные дни в связи с непростыми погодными условиями могут принести не только радостные моменты. В такую погоду увеличивается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, повышается уровень травматизма», — отметил Серебренников.

    Подмосковных водителей призывают по максимуму воздержаться от поездок. В случае, если вам придется сесть за руль, необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.