Подмосковных водителей попросили отказаться от поездок в выходные из-за непогоды

В Подмосковье в выходные дни может вырасти число ДТП, поэтому водителей попросили по максимуму воздержаться от поездок. Об этом сообщил заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Игорь Серебренников.

В Московской области в выходные ожидается снегопад, сильный мороз и гололедица.

«Грядущие праздничные дни в связи с непростыми погодными условиями могут принести не только радостные моменты. В такую погоду увеличивается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, повышается уровень травматизма», — отметил Серебренников.

Подмосковных водителей призывают по максимуму воздержаться от поездок. В случае, если вам придется сесть за руль, необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.