Подмосковных ветеранов будут бесплатно возить на такси с 7 по 9 мая

В Московской области для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов в преддверии Дня Победы услуги такси будут бесплатными. Акцию совместно организовали правительство региона и «Яндекс».

Правительство Московской области и «Яндекс» решили сделать подарок ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Все участники войны, которые зарегистрированы в Подмосковье, с 7 по 9 мая смогут свободно ездить на такси по региону и в столицу. Водители отвезут ветеранов в медицинские учреждения, органы социальной защиты, на дачу и в любое другое место. Участники войны могут отправиться с родственниками и сопровождающими. Количество поездок не ограничено, но есть лимит — за три дня акции он не должен превышать полторы тысячи рублей.

Чтобы заказать бесплатное такси, ветеран или его представитель должен позвонить в кол-центр по телефону 122, набрать добавочный номер 6. Оператору нужно назвать фамилию и имя ветерана, а также его год рождения. Имя участника войны должно числиться в списке органов социальной защиты Подмосковья.

После оформления заказа на номер придет подтверждающее сообщение с государственным номером, маркой и цветом автомобиля, который приедет на вызов. Заказать такси можно с 4 мая. Все подробности можно узнать на сайте mtdi.mosreg.ru.