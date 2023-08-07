Подмосковье 07 августа 2023, 11:52 Подмосковных учителей пригласили на всероссийский конкурс «Лучшая педагогическая династия» Пресс-служба министерства образования Московской области

Читать 360tv в

Всероссийский конкурс «Лучшая педагогическая династия» пройдет в Уфе с 9 по 12 октября. Учителя из Подмосковья смогут принять в нем участие, подав заявку до 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Конкурс пройдет в трех номинациях: «Фундамент будущего» — для династий, общий педагогический стаж которых составляет от 50 до 150 лет, «Призвание быть» — от 151 до 300 лет и «Из века в век» — более 300 лет.

Реклама

Организаторы конкурса отмечают, что главная цель мероприятия — общественное признание педагогических династий, а также популяризация семейных и традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовании.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте, а подать заявку для участия в заочном этапе необходимо по почте: ped.dynasty@bspu.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».