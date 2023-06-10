Подмосковье 10 июня 2023, 04:25 Подмосковных учителей биологии пригласили принять участие в программе повышения квалификации «Сириус» ОЦ "Взлёт"

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Подмосковных учителей биологии пригласили принять участие в программе повышения квалификации «Сириус», сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. Для участия в проекте педагогам необходимо конкурсный отбор.

В рамках обучения преподавателям расскажут об особенностях организации подготовки школьников к участию во Всероссийской олимпиаде по биологии. Также учителя изучат предметно-методическая подготовку для работы.

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Заявку на участие в программе можно заполнить до 4 августа. Подробная информация доступна по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей. Средний уровень доплат составит от пяти до 53 тысяч рублей. По словам главы региона, это важная мотивация.

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