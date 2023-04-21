Подмосковье 21 апреля 2023, 16:08 Подмосковных ученых удостоили федеральных наград за вклад в развитие науки Фото - Антон Чернов

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Сотрудники научных учреждений Подмосковья из Черноголовки, Пущина и Лосино-Петровского получили федеральные награды. Их вручил первый заместитель министра инвестиций, промышленности науки Московской области Евгений Подлипенский.

Директор Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени Мержанова из Черноголовки Михаил Алымов и его заместитель по научной работе Владимир Санин награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Еще один сотрудник этого же учреждения — доктор физико-математических наук, профессор Александр Рогачев — удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

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Почетную грамоту президента России вручили ученому секретарю Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической промышленности из Лосино-Петровского Евгении Марковой.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики из Пущина Аркадий Буданцев стал обладателем почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

В Московской области увеличат квоту для молодых ученых и специалистов по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.