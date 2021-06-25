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    25 июня 2021, 10:40

    Подмосковных ученых пригласили на конкурсы по электронике и цифровым технологиям

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковный Мининвест пригласил ученых, новаторов и исследователей региона принять участие в конкурсах, позволяющих получить профильную поддержку. Заявки начал принимать Фонд содействия инновациям.

    Подмосковных ученых пригласили на конкурсы по электронике и цифровым технологиям | Изображение 1

    Фонд запустил конкурсы по программам «Умник — Цифровой прорыв» и «Умник — Электроника».

    В первой из них победители отбора смогут получить грант на 500 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 15 ноября. Сам конкурс «Умник — Цифровой прорыв» создали для молодых инноваторов.

    Финансирование проекта победителя во второй программе составит 500 тысяч рублей. Подать заявку можно будет до 20 сентября. Конкурс «Умник — Электроника» нацелен на отбор проектов в области создания электронной продукции.

    Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, министерство приглашает воспользоваться помощью ведомства в оформлении заявок.

    Десятки подмосковных проектов уже стали получателями грантов от Фонда содействия инновациям и сегодня реализуются за счет привлеченного финансирования

    Екатерина Зиновьева.

    Консультационную поддержку участников конкурса «Умник — Цифровой прорыв» предоставляет куратор Виталий Киселев: kiselev@fasie.ru.

    Создание и подача заявок для конкурсов программы «Умник» осуществляется в системе фонда umnik.fasie.ru.

    Дополнительные консультации по вопросам участия можно получить у сотрудников Мининвеста Подмосковья:

    • babaykinaa@mosreg.ru;

    • 8 (498) 602-06-04 доб. 40857 — Бабайкин Андрей Андреевич;

    • chudinovvn@mosreg.ru;

    • 8 (498) 602-06-04 доб. 40823 — Чудинов Виктор Николаевич.