Подмосковных ученых пригласили на конкурсы по электронике и цифровым технологиям

Подмосковный Мининвест пригласил ученых, новаторов и исследователей региона принять участие в конкурсах, позволяющих получить профильную поддержку. Заявки начал принимать Фонд содействия инновациям.

Фонд запустил конкурсы по программам «Умник — Цифровой прорыв» и «Умник — Электроника».

В первой из них победители отбора смогут получить грант на 500 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 15 ноября. Сам конкурс «Умник — Цифровой прорыв» создали для молодых инноваторов.

Финансирование проекта победителя во второй программе составит 500 тысяч рублей. Подать заявку можно будет до 20 сентября. Конкурс «Умник — Электроника» нацелен на отбор проектов в области создания электронной продукции.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, министерство приглашает воспользоваться помощью ведомства в оформлении заявок.

Десятки подмосковных проектов уже стали получателями грантов от Фонда содействия инновациям и сегодня реализуются за счет привлеченного финансирования Екатерина Зиновьева.

Консультационную поддержку участников конкурса «Умник — Цифровой прорыв» предоставляет куратор Виталий Киселев: kiselev@fasie.ru.

Создание и подача заявок для конкурсов программы «Умник» осуществляется в системе фонда umnik.fasie.ru.

Дополнительные консультации по вопросам участия можно получить у сотрудников Мининвеста Подмосковья:

• babaykinaa@mosreg.ru;

• 8 (498) 602-06-04 доб. 40857 — Бабайкин Андрей Андреевич;

• chudinovvn@mosreg.ru;

• 8 (498) 602-06-04 доб. 40823 — Чудинов Виктор Николаевич.