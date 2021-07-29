Подмосковных таксистов без QR-кодов начали отстранять от заказов

Агрегаторы такси в Московской области начали отстранять от заказов водителей без QR-кодов. Разрешение на работу потеряли уже 30 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В Подмосковье агрегаторы отключили от заказов 30 таксистов без прививки от коронавируса и QR-кодов. С 15 июля сервисы, которые работают в Подмосковье, должны передавать заказы только вакцинированным или недавно переболевшим водителям.

«Крупнейшие агрегаторы с пониманием и ответственностью относятся к соблюдению противоковидных мер на территории Подмосковья. Агрегаторы начали отстранять от заказов водителей, которые не имеют прививки и QR-кода. По результатам проверок отключили от заказов 30 водителей», — рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Иван Запольский отметил, что компания организовала масштабную прививочную кампанию для водителей. В проведении вакцинации активно участвуют все таксопарки Подмосковья.

«Компания финансово поддерживает водителей в случае недомоганиий после вакцинации от COVID-19. Спрос на вакцинацию постоянно растет, каждый день партнеры присылают нам тысячи подтверждений о прохождении вакцинации. На этой неделе мы получили требования Минтранса Московской области о недопуске ряда водителей к заказам из-за отсутствия у них подтвержденных документов о вакцинации. В этой связи мы ограничили указанным водителям доступ к заказам до тех пор, пока они не предоставят необходимые документы», — рассказал Запольский.

Крупнейший агрегатор такси «Ситимобил» также поддерживает вакцинацию от коронавируса и помогает таксистам прививаться.

«Для того чтобы помочь нашим партнерам и их водителям пройти вакцинацию, „Ситимобил“ за свой счет организовали выездные пункты вакцинации для всех водителей, которые работают в такси. Мы предоставляем смены без нашей комиссии, проводим розыгрыши призов среди вакцинированных водителей партнеров, чтобы поддержать темпы вакцинации. Также мы запустили страховку от поствакционных последствий», — уточнил генеральный директор компании «Ситимобил» Виталий Бедарев.

За исполнением всех правил безопасности в Московской области строго следят Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона и Роспотребнадзор. Проверки QR-кодов водителей проводятся на дорогах, а также проверяют сами таксомоторные компании, у которых зафиксирован низкий уровень вакцинации сотрудников.

Сейчас в регионе работают 88 тысяч такси.