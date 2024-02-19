Подмосковье 19 февраля 2024, 16:08 Подмосковных студентов научили проходить собеседование на карьерном форуме на ВДНХ Министерство образования МО

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Карьерный форум «ТрудКрут» прошел на ВДНХ. Мероприятие стало площадкой для встречи работодателей с потенциальными молодыми кадрами.

Студенты Сергиево-Посадского и Подольского колледжей приняли участие в форуме. Ребята узнали о трендах и перспективах в различных сферах деятельности, а также о необходимых компетенциях.

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Также для участников встречи провели мастер-классы и квесты — ребята научились писать резюме и проходить собеседования.

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