Подмосковных специалистов соцподдержки обучат помощи при буллинге и домашнем насилии

Агентство стратегических инициатив запустило программу обучения региональных сервисных уполномоченных и сервисных дизайнеров, в том числе для Московской области.

В тренингах примут участие более 150 кандидатов на должности региональных сервисных управляющих и членов их команд. Работники социальной сферы из 28 российских регионов проходят обучение в течение шести дней в Москве в рамках проекта Национальной социальной инициативы.

Сервисный уполномоченный и сервис-дизайнеры призваны детально прорабатывать различные жизненные ситуации, будь то рождение ребенка, выход на пенсию, потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье, рождение ребенка или потеря работы. После анализа обстоятельств, потребностей и барьеров они формируют идеальный путь получения социальной услуги.

Кроме того, участники тренингов научатся проводить исследования в социальной сфере, составлять целевые портреты потребителей и сценарии оказания сервисных услуг, смогут создавать прототипы решений, тестировать их и реализовывать совместно с жителями.

Обучение стартовало 25 июля. Каждый день к участникам приезжают известные спикеры. Они делятся опытом и проводят лекции. Команда из Подмосковья прорабатывает тему домашнего насилия.

В 2022 году пилотный проект Агентства стратегических инициатив по созданию института сервисных уполномоченных будет реализован в 32 субъектах РФ: Иркутская, Новосибирская, Астраханская, Нижегородская области, республики Адыгея, Башкортостан, Марий-Эл, Саха, Мордовия, Удмуртия, Ульяновская область, Чувашия, Дагестан, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Белгородская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Амурская области, Севастополь, Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Магаданская область, Бурятия, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.