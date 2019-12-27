Благородная профессия. Подмосковных спасателей поздравили с профессиональным праздником

27 декабря в России отмечают праздник — День спасателя. В Московской области профессионалов нелегкого дела поздравили в Доме правительства региона.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в Московской области около 13 тысяч человек работают спасателями. По словам губернатора Андрея Воробьева, они добросовестно выполняют свою работу, а результаты видны каждый год.

«Я еще раз хотел всех поздравить с профессиональным праздником, еще раз сказать слова благодарности всем тем, кто несет службу в самых разных уголках нашей Московской области. Еще раз пожелать здоровья, успехов и чтобы каждый следующий год, который мы отмечаем, был более безопасным, спокойным для нашей страны и нашего Подмосковья», — сказал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

День спасателя празднуют с 1995 года. Дату выбрали неслучайно — 27 декабря 1990 года было создано МЧС России.

«МЧС был образован в очень непростые, сложные для нашей страны дни — 29 лет назад. В следующем году мы будем отмечать юбилей, и за всю историю этого доблестного ведомства в разных уголках страны спасатели, люди разных профессий выручали, находились рядом с теми, кто оказывался в критически сложных ситуациях», — добавил Андрей Воробьев.

Не обошлось в этот день без наград. Так, знак «За доблесть и мужество» получили старший пожарный пожарно-спасательной части № 36 Игорь Дмитриев, начальник караула пожарной части № 202 Дмитрий Скарякин, командир отделения пожарно-спасательной части № 6 Денис Шевяков. Вручили на торжестве и почетные звания «Заслуженный пожарный Московской области», «Заслуженный спасатель Московской области», почетную грамоту и благодарственное письмо губернатора.