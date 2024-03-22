Подмосковье 22 марта 2024, 12:23 Подмосковных школьников пригласили снять видео о своих семейных традициях на всероссийской акции Медиасток.рф

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Подмосковных школьников пригласили на всероссийскую акцию «Семейные традиции». Им предложат снять видеоролик с традиционными танцами, песнями и ремеслами, которые передаются в их семье из поколения в поколение.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, акция направлена на популяризацию традиций народов России. Она пройдет с 29 марта по 14 апреля.

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Школьникам предложат записать видеоролик со своей семьей в одной из номинаций: «Традиционное пение», «Традиционный танец», «Игра на традиционных музыкальных инструментах», «Традиционная кухня» и «Традиционные ремесла» и опубликовать на портале «Культурадляшкольников.РФ». В результате жюри выберут 50 лучших работ.

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