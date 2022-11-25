25 ноября 2022, 22:35
Подмосковных школьников пригласили принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет»
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» пройдет с 29 ноября по 26 декабря. Ее проводят в рамках президентского проекта «Цифровая экономика», участие в олимпиаде смогут принять учащиеся 1-9 классов.
В олимпиаде будет отрабатываться целый ряд тем — от этики общения и поиска информации до киберугроз и фишинговых сайтов.
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Школьники, прошедшие олимпиаду, получат дипломы, грамоты или сертификаты.
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Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет» организована Учи.ру при поддержке VK. Ранее VK запустила масштабный профориентационный проект «День IT-знаний», посвященный видеотехнологиям. В нем приняли участие свыше 6,7 тысячи школ из 3,5 тысячи населенных пунктов.
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